Луна вийшла заміж удруге. ФОТО

П'ятниця, 20 серпня 2021, 14:48

Співачка Луна зіграла весілля з музикантом Олександром Волощуком. Про це зірка оголосила в Instagram, запостивши фото себе з новоспеченим чоловіком.

 
Луна вийшла заміж удруге
фото з instagram луни 
 
30-річна співачка раніше була заміжня за Юрієм Бардашем

Кадрами з урочистої події діляться в мережі й гості.

 
Гірко!
 
Наречена з сестрою Аліною, колишньою невісткою Нестора Шуфрича
фото з instagram 
 

Нагадаємо, до Волощука Крістіна пішла від свого попереднього чоловіка, засновника гурту "Грибы" Юрія Бардаша. У 2018-му році то був скандал на весь Facebook, коли музикант звинуватив свою "бабу" в зраді, а Олександра - в підступному руйнуванні сім'ї.

 
Крістіна + Олександр

Як відомо, Бардаш уже знайшов нове щастя. Він одружився минулого літа. В Юрія та Христини є спільний син.

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