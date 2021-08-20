Луна вийшла заміж удруге. ФОТО
20 серпня 2021, 14:48
Співачка Луна зіграла весілля з музикантом Олександром Волощуком. Про це зірка оголосила в Instagram, запостивши фото себе з новоспеченим чоловіком.
Кадрами з урочистої події діляться в мережі й гості.
Нагадаємо, до Волощука Крістіна пішла від свого попереднього чоловіка, засновника гурту "Грибы" Юрія Бардаша. У 2018-му році то був скандал на весь Facebook, коли музикант звинуватив свою "бабу" в зраді, а Олександра - в підступному руйнуванні сім'ї.
Як відомо, Бардаш уже знайшов нове щастя. Він одружився минулого літа. В Юрія та Христини є спільний син.
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