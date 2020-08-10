Засновник "Грибов" Бардаш оженився вдруге. Весільні ФОТО

Продюсер уже неіснуючого гурту "Грибы" Юрій Бардаш, також відомий як Youra, став одруженим чоловіком. Артист побрався з моделлю, яку звати Єлизавета Коцюба.

Молодята оголосили радісну новину в соцмережах, поділившись весільними фото.

Бардаш одружився вдруге

"Дякую вам, люди добрі, за те, що радієте за нас. Будемо жити!", - написав 37-річний Юрій.

Темні окуляри - фемілі-лук молодят

Фотографії з Бардашем у Instagram Лізи можна помітити з літа минулого року. Тегала модель і свого тепер уже офіційно пасинка Георгія, сина Юрія від попереднього шлюбу.

Нагадаємо, першою дружиною Бардаша була співачка Луна, Христина Герасимова. В 2018-му році пара розійшлася з гучним скандалом. Юрій не заперечував, що сам зраджував дружину, але її зрада змусила його нецензурно обуритися на весь Facebook. Також подейкували, артист бив свою жінку.

Фото з Facebook та Instagram Юрія та Єлизавети Бардашів

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