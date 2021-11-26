Замінив приспів і зняв у кліпі дружину: Дорн представив кавер на хіт Океану Ельзи

Український співак Іван Дорн представив кавер-версію хіта гурту Океан Ельзи "Сьогодні".

"Тебе нема сьогодні" – таку назву отримала пісня Дорна. 33-річний музикант замінив приспів оригіналу на авторський текст. У кліпі ж артист зняв свою дружину Анастасію Новікову.

Подружжя зіграло закохану пару фото пресслужба Івана дорна

"Єдиною складністю було знайти нову манеру вокалу, щоб відрізнятися від... Святослава. Коли ми зробили цей самий приспів, з’явилися мурашки… Тепер я дико пишаюся цією піснею", – говорить Дорн.

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фото пресслужба Івана дорна

У кліпі чоловіка Настя знялася вперше фото пресслужба Івана дорна

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Нагадаємо, 33-річна Анастасія Новікова хоч і не з’являється у кліпах чоловіка, але виходить на подіуми в якості моделі. Із коханим вона також полюбляє подорожувати й відвідувати червоні хідники кінофестивалів.