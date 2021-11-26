Замінив приспів і зняв у кліпі дружину: Дорн представив кавер на хіт Океану Ельзи
26 листопада 2021, 12:39
Український співак Іван Дорн представив кавер-версію хіта гурту Океан Ельзи "Сьогодні".
"Тебе нема сьогодні" – таку назву отримала пісня Дорна. 33-річний музикант замінив приспів оригіналу на авторський текст. У кліпі ж артист зняв свою дружину Анастасію Новікову.
"Єдиною складністю було знайти нову манеру вокалу, щоб відрізнятися від... Святослава. Коли ми зробили цей самий приспів, з’явилися мурашки… Тепер я дико пишаюся цією піснею", – говорить Дорн.
фото пресслужба Івана дорна
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Нагадаємо, 33-річна Анастасія Новікова хоч і не з’являється у кліпах чоловіка, але виходить на подіуми в якості моделі. Із коханим вона також полюбляє подорожувати й відвідувати червоні хідники кінофестивалів.
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