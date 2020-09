Жінка Дорна, колишня Богдана та Сільченко вийшли на подіум у показі на честь Параджанова

Грузинський дизайнер Бічолла Тетрадзе презентував свою нову колекцію в Києві та запросив вийти на подіум кілька своїх світських подруг.

Дружина Іван Дорна, Настя Новікова, видавчиня Поліна Неня, дизайнерки Анастасія Слічна, Олена Рева та Катя Сільченко виступили у ролі моделей.

Натхненням колекції Бічолли став режисер і художник Сергій Параджанов. А серед гостей були Алан Бадоєв та Наталія Могилевська зі своїм другом Олегом Рижовим.

Фото оприлюднив JetSetter.ua.

Співзасновниця сервісу "Oh My Look!" Сабіна Мусіна