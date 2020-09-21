Жінка Дорна, колишня Богдана та Сільченко вийшли на подіум у показі на честь Параджанова

Грузинський дизайнер Бічолла Тетрадзе презентував свою нову колекцію в Києві та запросив вийти на подіум кілька своїх світських подруг.

Дружина Іван Дорна, Настя Новікова, видавчиня Поліна Неня, дизайнерки Анастасія Слічна, Олена Рева та Катя Сільченко виступили у ролі моделей.

Натхненням колекції Бічолли став режисер і художник Сергій Параджанов. А серед гостей були Алан Бадоєв та Наталія Могилевська зі своїм другом Олегом Рижовим.

Фото оприлюднив JetSetter.ua.

Видавчиня, захисниця жінок та мати трьох дітей Поліна Неня

Колишня подруга ексголови ОП Андрія Богдана, Анастасія Слічна продемонструвала довгі ноги у сіточці

Дизайнерка Олена Рева

Співзасновниця сервісу "Oh My Look!" Сабіна Мусіна

Дружина Івана Дорна, Анастасія Новікова

Дорн у компанії Івана Фролова та Алана Бадоєва споглядав свою дружина у ролі моделі

Могилевська знову з Рижовим, але вже не цілується

Катя Осадча тільки повернулася з Туреччини і одразу на роботу

Подруга Бічолли, модель Юліана Дементьєва

Модель Елла Кандиба

Дорн з артистами свого лейблу - Константіном та Юлією Юріною з YUKO

Фото JetSetter