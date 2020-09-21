Жінка Дорна, колишня Богдана та Сільченко вийшли на подіум у показі на честь Параджанова
21 вересня 2020, 14:22
Грузинський дизайнер Бічолла Тетрадзе презентував свою нову колекцію в Києві та запросив вийти на подіум кілька своїх світських подруг.
Дружина Іван Дорна, Настя Новікова, видавчиня Поліна Неня, дизайнерки Анастасія Слічна, Олена Рева та Катя Сільченко виступили у ролі моделей.
Натхненням колекції Бічолли став режисер і художник Сергій Параджанов. А серед гостей були Алан Бадоєв та Наталія Могилевська зі своїм другом Олегом Рижовим.
Фото оприлюднив JetSetter.ua.
Фото JetSetter
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