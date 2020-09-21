Жінка Дорна, колишня Богдана та Сільченко вийшли на подіум у показі на честь Параджанова

Грузинський дизайнер Бічолла Тетрадзе презентував свою нову колекцію в Києві та запросив вийти на подіум кілька своїх світських подруг.

Дружина Іван Дорна, Настя Новікова, видавчиня Поліна Неня, дизайнерки Анастасія Слічна, Олена Рева та Катя Сільченко виступили у ролі моделей.

Натхненням колекції Бічолли став режисер і художник Сергій Параджанов. А серед гостей були Алан Бадоєв та Наталія Могилевська зі своїм другом Олегом Рижовим.

Фото оприлюднив JetSetter.ua.

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Видавчиня, захисниця жінок та мати трьох дітей Поліна Неня

Колишня подруга ексголови ОП Андрія Богдана, Анастасія Слічна продемонструвала довгі ноги у сіточці

Дизайнерка Олена Рева

Співзасновниця сервісу "Oh My Look!" Сабіна Мусіна

Дружина Івана Дорна, Анастасія Новікова

Дорн у компанії Івана Фролова та Алана Бадоєва споглядав свою дружина у ролі моделі

Могилевська знову з Рижовим, але вже не цілується

Катя Осадча тільки повернулася з Туреччини і одразу на роботу

Подруга Бічолли, модель Юліана Дементьєва

Модель Елла Кандиба

Дорн з артистами свого лейблу - Константіном та Юлією Юріною з YUKO

Фото JetSetter