Шейк та Купер підігріли чутки про своє возз’єднання. ФОТО

35-річна російська модель Ірина Шейк та 46-річний американський актор Бредлі Купер, яких нещодавно помітили під час прогулянки, знову підігріли чутки про своє возз’єднання.

Днями зірок разом з їхньою 4-річною дочкою Леєю помітили на вулицях Нью-Йорка. Родина прямувала до Лінкольн-центеру. За інформацією Daily Mail, пара водила малечу на виставу "Лускунчик".

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Пізніше вони в компанії іншої зіркової пари, акторів Енн Хетевей та її чоловіка Адама Шульмана, йшли до ресторану.

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Виглядають колишні дуже щасливими

Попри часті появи разом, представники Купер та Шейк не підтверджують інформацію про їхнє воз’єднання, але запевняють, що колишні залишаються близькими.

Нагадаємо, за чутками, причиною розриву пари став роман актора із Lady Gaga. І хоча жодна зі сторін офіційно не коментувала ситуацію, цивільне подружжя Шейк та Купер остаточно розійшлися у 2019-му після 4 років стосунків.

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