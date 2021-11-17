Знову разом? Шейк і Купера спіймали під час прогулянки в Нью-Йорку

Супермоделі Ірині Шейк приписували роман з музикантом Каньє Вестом. Проте, схоже, колишній Кім Кардашьян не єдиний чоловік, в компанії якого красуня полюбляє гуляти.

На днях Шейк та її експартнера, актора Бредлі Купера, помітили під час прогулянки Нью-Йорком. Іра тримала актора під руку, , повідомляє Page Six.

View this post on Instagram A post shared by ✨THE WEBNEWS (@the_webnews)

Причому 4-річної донечки Леї разом з ними не було, тож, імовірно, зіркові батьки вирішили приділити собі трохи часу й навіть дати стосункам другий шанс.

Колишніх помітили у районі Вест-Вілідж. Вочевидь, вони прямували до помешкання Купера.

Нагадаємо, 46-річний актор й 35-річна модель зустрічались 4 роки. За цей час у пари народилася донька Лея, однак у 2019 вони розійшлись. За чутками, причиною цьому став роман Купера з Lady Gaga.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Шейк знялася для глянцю з рукою в трусиках і заявила, що вона - "КДБ-стайл"

Шейк у романтичних луках осідлала гілку та полежала в воді. ФОТО