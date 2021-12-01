Благодійний вечір Таблеточек: виступи Дорофєєвої і Полякової та лот від Птушкіна за $100 тисяч

В останній день осені 30-го листопада фонд "Таблеточки" провів свій уже традиційний благодійний аукціон за участю зірок шоубізу та селебріті.

Цього разу VIP-гостей розважали співачки Оля Полякова і Надя Дорофєєва, а ведучим заходу був Потап.

Серед гостей заходу були Катя Сільченко, Санта Дімопулос, Олена Борисова та багато інших.

Як повідомив Потап в Instagram, на аукціоні було зібрано понад 20 мільйонів гривень.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Одним із найцікавіших лотів цього року став славнозвісний Smart тревел-блогера Антона Птушкіна. Автівку, на якій мандрівник поїздив Європою, продали з молотка за 100 тисяч доларів. Про це в Instagram повідомив Картина Неклева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от kartyna (@kartyna)

Дорофєєва з Поляковою поділилися в Instagram відео з події.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Нагадаємо, два роки тому на благодійному аукціоні "Таблеточек" російський бізнесмен Євген Чичваркін продав вечерю від Ніки Белоцерковської за 2,5 мільйона гривень.