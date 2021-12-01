Благодійний вечір Таблеточек: виступи Дорофєєвої і Полякової та лот від Птушкіна за $100 тисяч
В останній день осені 30-го листопада фонд "Таблеточки" провів свій уже традиційний благодійний аукціон за участю зірок шоубізу та селебріті.
Цього разу VIP-гостей розважали співачки Оля Полякова і Надя Дорофєєва, а ведучим заходу був Потап.
Серед гостей заходу були Катя Сільченко, Санта Дімопулос, Олена Борисова та багато інших.
Як повідомив Потап в Instagram, на аукціоні було зібрано понад 20 мільйонів гривень.
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Одним із найцікавіших лотів цього року став славнозвісний Smart тревел-блогера Антона Птушкіна. Автівку, на якій мандрівник поїздив Європою, продали з молотка за 100 тисяч доларів. Про це в Instagram повідомив Картина Неклева.
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Дорофєєва з Поляковою поділилися в Instagram відео з події.
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Нагадаємо, два роки тому на благодійному аукціоні "Таблеточек" російський бізнесмен Євген Чичваркін продав вечерю від Ніки Белоцерковської за 2,5 мільйона гривень.
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