Чичваркін у Києві "продав" російську фудблогерку за 2,5 мільйона

Російський бізнесмен і ресторатор Євген Чичваркін, який з 2008-го року живе у Лондоні, завітав до Києва та взяв участь в аукціоні фонду Tabletochki.

На благодійному вечорі Tabletochki Giving Tuesday Dinner 26-го листопада Чичваркін продав вечерю від відомої фудблогерки Ніки Белоцерковської за 2,5 мільйони гривень.

Про це сама Белоніка, як її називають у мережі, повідомила в Instagram.

Реклама:

Чичваркін приїхав в Київ та продав вечерю від Белоніки, у якої в гостях нещодавно була Оля Полякова

У розмові з "Українською правдою" Чичваркін зізнався, що участь у подібних заходах для нього - очищення карми фото таблоid

Усього на аукціоні було зібрано понад 16 мільонів гривень. На ці гроші збираються купити систему ідентифікації мікроорганізмів для лабораторії "Охматдиту".



До речі, на тому ж аукціоні продали сукню першої леді Олени Зеленської від дизайнера Іван Фролова, в якій вона була на церемонії інтронізації японського імператора. Як стало відомо ТаблоID, вбрання купили за 50 тисяч гривень.

Фото Олі Кудіненко з Facebook і фото ТаблоID