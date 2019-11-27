Чичваркін у Києві "продав" російську фудблогерку за 2,5 мільйона

Російський бізнесмен і ресторатор Євген Чичваркін, який з 2008-го року живе у Лондоні, завітав до Києва та взяв участь в аукціоні фонду Tabletochki.

На благодійному вечорі Tabletochki Giving Tuesday Dinner 26-го листопада Чичваркін продав вечерю від відомої фудблогерки Ніки Белоцерковської за 2,5 мільйони гривень.

Про це сама Белоніка, як її називають у мережі, повідомила в Instagram.

Чичваркін приїхав в Київ та продав вечерю від Белоніки, у якої в гостях нещодавно була Оля Полякова

У Британії Євген, як відомо, займається винним бізнесом фото таблоid

Усього на аукціоні було зібрано понад 16 мільонів гривень. На ці гроші збираються купити систему ідентифікації мікроорганізмів для лабораторії "Охматдиту".



До речі, на тому ж аукціоні продали сукню першої леді Олени Зеленської від дизайнера Іван Фролова, в якій вона була на церемонії інтронізації японського імператора. Як стало відомо ТаблоID, вбрання купили за 50 тисяч гривень.

Фото Олі Кудіненко з Facebook і фото ТаблоID