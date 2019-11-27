Чичваркін у Києві "продав" російську фудблогерку за 2,5 мільйона
Російський бізнесмен і ресторатор Євген Чичваркін, який з 2008-го року живе у Лондоні, завітав до Києва та взяв участь в аукціоні фонду Tabletochki.
На благодійному вечорі Tabletochki Giving Tuesday Dinner 26-го листопада Чичваркін продав вечерю від відомої фудблогерки Ніки Белоцерковської за 2,5 мільйони гривень.
Про це сама Белоніка, як її називають у мережі, повідомила в Instagram.
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беда пришла откуда не ждали! (шучу) все-таки Женя @tot_samy_chichvarkin самый великий сейлз во вселенной. он только что продал в Киеве на благотворительном ужине фонда @tabletochki_ меня за два с половиной миллиона гривен (это 100 000 долларов)! мы будем готовить вдвоём, если в Лондоне, кому-то сказочно щедрому КРОЛИКА. подозреваю, что это будет самый дорогой кролик в гастрономическом мире. @tabletochki_ спасибо за то, что вы делаете! Оля, спасибо! @tot_samy_chichvarkin - обожаю. как готовить то будем?! )))
Усього на аукціоні було зібрано понад 16 мільонів гривень. На ці гроші збираються купити систему ідентифікації мікроорганізмів для лабораторії "Охматдиту".
До речі, на тому ж аукціоні продали сукню першої леді Олени Зеленської від дизайнера Іван Фролова, в якій вона була на церемонії інтронізації японського імператора. Як стало відомо ТаблоID, вбрання купили за 50 тисяч гривень.
Фото Олі Кудіненко з Facebook і фото ТаблоID