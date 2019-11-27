Чичваркін у Києві "продав" російську фудблогерку за 2,5 мільйона

Середа, 27 листопада 2019, 17:00

Російський бізнесмен і ресторатор Євген Чичваркін, який з 2008-го року живе у Лондоні, завітав до Києва та взяв участь в аукціоні фонду Tabletochki.

На благодійному вечорі Tabletochki Giving Tuesday Dinner 26-го листопада Чичваркін продав вечерю від відомої фудблогерки Ніки Белоцерковської за 2,5 мільйони гривень.

Про це сама Белоніка, як її називають у мережі, повідомила в Instagram.

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беда пришла откуда не ждали! (шучу) все-таки Женя @tot_samy_chichvarkin самый великий сейлз во вселенной. он только что продал в Киеве на благотворительном ужине фонда @tabletochki_ меня за два с половиной миллиона гривен (это 100 000 долларов)! мы будем готовить вдвоём, если в Лондоне, кому-то сказочно щедрому КРОЛИКА. подозреваю, что это будет самый дорогой кролик в гастрономическом мире. @tabletochki_ спасибо за то, что вы делаете! Оля, спасибо! @tot_samy_chichvarkin - обожаю. как готовить то будем?! )))

Публикация от Ника Белоцерковская (@belonika) 26 Ноя 2019 в 12:02 PST

 
Чичваркін приїхав в Київ та продав вечерю від Белоніки, у якої в гостях нещодавно була Оля Полякова
 
У Британії Євген, як відомо, займається винним бізнесом
фото таблоid

Усього на аукціоні було зібрано понад 16 мільонів гривень. На ці гроші збираються купити систему ідентифікації мікроорганізмів для лабораторії "Охматдиту".

До речі, на тому ж аукціоні продали сукню першої леді Олени Зеленської від дизайнера Іван Фролова, в якій вона була на церемонії інтронізації японського імператора. Як стало відомо ТаблоID, вбрання купили за 50 тисяч гривень.

 
Валід Арфуш не купив "скандальну" сукню першої леді, хоч і, судячи з фото, хотів

Фото Олі Кудіненко з Facebook і фото ТаблоID

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