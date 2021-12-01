Ротару знову зібралася до Москви на "Песню года"

74-річна співачка Софія Ротару анонсувала свій виступ на ювілейній 50-й "Песне года", що відбудеться 4-го грудня у Москві.

Окрім Ротару, з українських артистів у концерті також візьмуть Ані Лорак і Таїсія Повалій.

Ротару співає на "Песне года" з 1973 і навіть зараз не цурається їздити до Москви

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Торік Софія Михайлівна теж співала на "Песне года". А цього року вона отримала звання "Національної легенди" від Зеленського, і це сталося одразу після її виступу в Сочі.