Ротару після виступу в Сочі отримала звання Легенди з рук Зеленського

22-го серпня президент Володимир Зеленський провів церемонію вручення відзнаки "Національна легенда України", приуроченої до 30-річчя Незалежності нашої країни.

Цього року премію отримали 7 видатних українців: поет Юрій Рибчинський, митець Іван Марчук, балерина Олена Потапова, футболіст Олег Блохін, хореограф Мирослав Вантух, співачка Софія Ротару та композитор Мирослав Скорик (посмертно).

Захід відбувся у Маріїнському палаці, куди прийшло багато зірок і діячів культури.

У соцмережах з’явилася купа фото з урочистості, зокрема з Софією Ротару. Цікаво, що буквально за кілька днів до того, як стати Легендою України, співачка виступила на фестивалі "Нова хвиля" у російському Сочі. Про це свідчать світлини на сторінках колег Софії Михайлівни, зокрема Філіпа Кіркорова.

Зеленський вручив Ротару звання Національної легенди фото з сайту президента

Іван Марчук, Олег Блохін, Юрій Рибчинський, перша леді та президент, Софія Ротару, Олена Потапова та Мирослав Вантух

А це Софія Михайлівна на "Новій хвилі" у Сочі

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СОФИЯ РОТАРУ | SOFIA ROTARU ❤ (@sofiarotaru_fan)

"Неперевершена Софія Михайлівна. З дитинства знаю її пісні напам'ять, бо вона улюблена співачка мого тата", - написала Поліна Логунова в Instagram

Лілія Подкопаєва теж не змогла пройти повз Легенду Софію Ротару

Нагадаємо, минулого року Софія Ротару виступала на "Пісні року" у Москві.