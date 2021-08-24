Ротару після виступу в Сочі отримала звання Легенди з рук Зеленського
22-го серпня президент Володимир Зеленський провів церемонію вручення відзнаки "Національна легенда України", приуроченої до 30-річчя Незалежності нашої країни.
Цього року премію отримали 7 видатних українців: поет Юрій Рибчинський, митець Іван Марчук, балерина Олена Потапова, футболіст Олег Блохін, хореограф Мирослав Вантух, співачка Софія Ротару та композитор Мирослав Скорик (посмертно).
Захід відбувся у Маріїнському палаці, куди прийшло багато зірок і діячів культури.
У соцмережах з’явилася купа фото з урочистості, зокрема з Софією Ротару. Цікаво, що буквально за кілька днів до того, як стати Легендою України, співачка виступила на фестивалі "Нова хвиля" у російському Сочі. Про це свідчать світлини на сторінках колег Софії Михайлівни, зокрема Філіпа Кіркорова.
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Нагадаємо, минулого року Софія Ротару виступала на "Пісні року" у Москві.
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