"На собі не заощаджую": Дімопулос розказала, які процедури краси їй зробили під седацією

Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос напередодні новорічних свят вирішила пройти повний техогляд. Причому майже всі процедури вона робила під седацією, тобто уві сні.

У своєму Instagram 34-річна Санта наголосила, що ніколи не заощаджує на собі.

"А навіщо вам щось робити, у вас і так все добре" - читаю часто в директ і чую від знайомих. По-перше, виринаємо з надр ідеальних картинок інсти та усвідомимо, що тут ніхто (ну майже ніхто) не виставить те, що естетично не дуже. Так само всі ми розуміємо, що бувають різні періоди (смачна їжа і кілька кілограмів - і нерівності шкіри мають місце бути навіть у супермоделей)", - зазначила Дімопулос.

Виявляється, щоби так виглядати, потрібно не лише займатися спортом і правильно харчуватися фото vicoolyasaida

"По-друге, якби я думала "чого напружуватися, адже в мене все й так добре" – дуже швидко прийшло б "вже не дуже добре", - додала вона.

Санта зауважила, що зараз вона ґрунтовно зайнялася своїм здоров'ям. До того ж, красуня постійно стежить за апаратними новинками та новинками косметології і фармацевтики.

"На собі не заощаджую і вибираю найкраще. І жартую, що сьогодні пройшла повне ТО перед Новим Роком", - наголосила Санта і перелічила, що саме зробила.

Санта вже не вперше робить процедури уві сні

"1. Повторний Morpheus (радіочастотний ліфтинг – ред..) на всі зони (обличчя, шия, руки, живіт, внутрішня частина стегна, коліна, сідниці). 2. Екзозом для волосся (розписувати не буду - довго, але google все знає:)). 3. Забір дермальних фібробластів (забір клітин, банкірування та зберігання). Тут на окремий пост якщо цікаво (я заглибилася ґрунтовно на тему:))", - поділилася Дімопулос.

"Radiesse коліна, лікті. Це унікальний препарат, в основі якого знаходиться гідроксіапатит кальцію. Його дія заснована на заповненні проблемних ділянок та стимуляції синтезу клітинами власного колагену. 5. Лазер V Beam (очі, коліна). 6. Полімолочна кислота (живот, сідниці)", - перелічила Санта.

І це їй лише 34 роки...

А ще вона видалила татуювання та шрам над губою.

До речі, попри чисельні процедури краси, Санта не фарбує волосся. А ще вона мастить губи зволожувачем для сосків і носить із собою краплі для очей.