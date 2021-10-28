Дімопулос заявила, що не фарбує волосся, і пояснила, чому проти "риб'ячого" педикюру
Четвер, 28 жовтня 2021, 17:30
Колишня співачка Санта Дімопулос, яка нещодавно показала, що зазвичай носить у своїй сумочці, вирішила розкрити шанувальникам і деякі свої б'юті-секрети.
Відповідаючи на запитання в Insta-сторіз, 34-річна кралечка, зокрема, розповіла, що її волосся має цілком природний колір, а виразні вилиці в неї зовсім не завдяки пластичній хірургії.
Не планує Санта й робити підтяжку повік.
"Мені з моїм типом шкіри протипоказано - буде видно шрами. Та і показань поки нема", - сказала вона.
Нагадаємо, раніше Дімопулос зізнавалася, що не може сидіти на дієтах.
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