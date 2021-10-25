Зволожувач для сосків, блокноти та олія з церкви: "старовірка" Дімопулос показала вміст своїх сумок

Санта Дімопулос зазвичай возить із собою в машині дві сумки – маленьку та побільше.

У них завжди є телефон, зарядка, щонайменше два записники, кілька бальзамів для губ, гаманець та сонячні окуляри. А ще в сумочці Санти можна знайти олійку з церкви.

У відео Vogue Дімопулос розказала і показала, без чого вона не виходить із дому.

Чоловік називає Санту старовіркою, бо вона любить записники і носить їх з собою. В один із них записує свої думки та інсайти.

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Санта любить писати ручкою у блокноті, а не записувати все у смартфон скріншоти з відео vogue

А ще у Дімопулос із собою кілька косметичок із засобами для догляду та макіяжу. У них завжди можна знайти кілька бальзамів для губ та навіть зволожувач для сосків, який вона теж використовує для губ.

Лайфхак від Дімопулос: мастити губи зволожувачем для сосків

Воду Санта п’є з термоса, бо намагається поменше використовувати пластик.

Також красуня носить із собою краплі для очей і крем для рук. А ще – олійку з храму, яку іноді нюхає, щоб увійти в атмосферу молитви і спокою.

Нагадаємо, нещодавно вміст своїх сумок показували Тіна Кароль та Аліна Гросу.