Лана Дель Рей прийшла на урочистість у "жахливому" міні за $18, і соцмережі обожнюють її за це. ФОТО

Американська співачка Лана Дель Рей днями епатувала світ моди та гламуру своїм вибором одягу для церемонії вручення премій журналу Variety. Отримувати свою відзнаку "Артист десятиліття" зірка вийшла в сукенці від бренду Shein за 18 доларів, на яку накинула куртку.

Витівка 36-річної Лани не лишилася непоміченою. Чому чимало людей у соцмережах від неї в захваті, пише The Cut.

Лана Дель Рей вирішила не заморочуватися з луком фото getty images

"Вона може в буквальному сенсі надягти будь-що, і це їй не зашкодить. Якщо їй захочеться побудувати кар'єру в високій моді та ходити на покази, її все одно прийматимуть і мовчатимуть, бо вона - Лана... ось у чому сила того, щоби стати собою... люди за тобою слідують", - написала в Instagram модель Лурдес Леон.

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На думку деяких користувачів, недбалий лук Лани, в якому вона все одно виглядає добре - протиставлення тим, хто надто пнеться зі шкіри, створюючи свій образ.

Сукенка артистки коштує 18 доларів фото getty images

Як вам вбрання Дель Рей? фото getty images

"Вона має жахливий вигляд, і я дуже люблю її за це. У світі, де всі носять одні й ті ж старомодні манікюри, підробні луки bottega/row, цей безладний відстійний вайб - ковток свіжого повітря", - зазначають у Twitter.

Cтиль Дель Рей називають "Мені Начхати" та припускають, що зірка просто дістала з шафи перше, що потрапило під руку.

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