Наталка Карпа натякнула на кризу шлюбу: Я з тих жінок, хто до останнього воюватиме за свою сім'ю

Співачка Наталка Карпа зізналася, що її шлюб із Євгеном Тєрєховим зараз переживає не найкращі часи. Поява донечки Злати, якій скоро виповниться 2 роки, стала для подружжя випробуванням.

Артистка натякнула на це в розмові з "Зірковим шляхом".

Наталка з Євгеном одружені вже 5 років фото з instagram карпи

"Скажу, що я, певно, не зовсім здала цей іспит на відмінно, тому що я бачу свої помилки. Є якісь незворотні моменти, є якісь моменти, які можна підправити", - поділилася Наталка.

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"Я дала йому в певний момент трохи розслабитися. У нас було так, що він працює, а я доглядаю дитину. Він добувальник, а я вже - сімейний устрій. Ні, так не можна. Тому що коли він йшов на роботу, я ту саму добу працювала , я до дев'ятої вечора з малечею ані на хвилину не сідала", - пояснила вона.

Як підкреслила Карпа, здаватися і ставити хрест на шлюбі з 32-річним Тєрєховим вона не збирається.

Сподіваймося, цей шлюб таки витримає випробування

"Я знову відчула, що таке броня у серці. Та я з тих, жінок, хто до останнього воюватиме за свою сім'ю, що б там не було. Це було найскладніше літо у моєму житті. Я вирішила взяти паузу, я вирішила не загадувати наперед. Тому що сім'я для мене це велика цінність", - наголосила зірка.

Як відомо, Злату Наталка народила в 38 років та жалкує про те, що так пізно "стартувала". Для Євгена це другий шлюб, від попереднього чоловік теж має доньку.

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