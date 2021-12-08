"Не думайте брати приклад": Наталка Карпа вперше розповіла, як втратила 12-15 кіло

Співачка Наталка Карпа, яка у 38 років уперше стала мамою, не приховувала, що набрала багато ваги під час вагітності, але зрештою її скинула.

Як у неї це вийшло, 40-річна зірка вперше наважилася розказати шанувальникам. Причому не для того, щоби похвалитися, а щоби застерегти.

Великий допис Наталка розмістила в Instragram. Вона зізналася, що вже давно мала це зробити, бо в дірект її постійно питають про схуднення.

Наталка вперше вирішила відверто розказати про своє схуднення ФОТО З INSTAGRAM КАРПИ

"Так, під час того, як я була при надії і після народження Злати, - суттєво набрала ваги (якщо хочете цифри - то під час вагітності більше 20кг, потім 8-10 скинула, але зайвого було достатньо🤦🏻‍♀️) І спроби повернутись у форму були неодноразові, але оскільки ми весь час на ГВ - а це недоспані ночі і квадратна голова нон-стоп (годуючі матусі зрозуміють), тому ці спроби були малопомітні!", - поділилася вона.

Як пояснила артистка, вона любить своїх читачів, і саме тому до останнього не хотіла пропагувати неправильний метод схуднення.



"Я втратила 12-15 кг ваги через стрес… Так-так, сильні емоції (як негативні, так навіть позитивні) здатні забирати енергію і в тому числі кілограми", - розповіла вона.

Зірка нікому не бажає повторення її досвіду

"Зазвичай колись свої хвилювання і переживання я заїдала і, відповідно, набирала. А тепер організм після народження дитини змінився: у зоні відповідальності не лише моє "я", а й моя дитина. Тіло не сприймало харчів, як і серце побаченого і почутого", - зізналася Наталка.

Зі слів співачки, її рятувала звичка пити вітаміни.

"Тому перший раз - але таке скажу, не думайте брати приклад! Стрес - не вихід для скидання зайвого. Схуднути можна, збалансувавши харчування (трохи відмовитись від "найулюбленішого" на певний час), додавши фізичні навантаження і позитивне мислення. Сконцентруйтесь на любові до себе і тих, хто любить вас. Тоді гарна форма вам гарантована!", - наголосила вона.

Нагадаємо, доньці Наталки, Златі наприкінці грудня виповниться два роки.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Наталка Карпа в Єгипті показала кумедну доню та себе в купальнику. ФОТО