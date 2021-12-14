Прикраси Tiffany, декольте й шкіряний оверсайз: Кардашян покрасувалася в глянці
Американська реалітідіва Кім Кардашян прикрасила собою випуск журналу i-D, що вийшов під назвою "The Out Of The Blue Issue" ("Зненацька").
Перед об'єктивом Маріо Сорренті 41-річна кралечка позувала в обтислому боді (зі спільної колекції її бренду Skims та Fendi), вбраннях оверсайз від Balenciaga та прикрасах Tiffany & Co.
У інтерв'ю Кім говорила про плани на майбутнє, зокрема про своє прагнення довчитися на юристку і допомагати тим, хто потребує допомоги та втратив надію. Про свого поки що офіційного чоловіка, Каньє Веста, жінка ні слівцем не згадала.
До речі, як пише People, поки Каньє ще плекає надію, що Кім повернеться, остання зробила черговий рішучий крок до розірвання шлюбу. Вона звернулася до суду з проханням надати їй статусу офіційно розлученої особи, відокремивши це питання від інших, що вирішуватимуться довше: розподілу майна, опіки над дітьми тощо.
Кардашян у документі зазначила, що і вона, і Вест "заслуговують на можливість почати будувати свої нові життя", позаяк їхній шлюб уже неможливо врятувати.
Нагадаємо, у Кім уже з'явився молодий та гарячий бойфренд, комік на ім'я Піт Девідсон.
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