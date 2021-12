Прикраси Tiffany, декольте й шкіряний оверсайз: Кардашян покрасувалася в глянці

Американська реалітідіва Кім Кардашян прикрасила собою випуск журналу i-D, що вийшов під назвою "The Out Of The Blue Issue" ("Зненацька").

Перед об'єктивом Маріо Сорренті 41-річна кралечка позувала в обтислому боді (зі спільної колекції її бренду Skims та Fendi), вбраннях оверсайз від Balenciaga та прикрасах Tiffany & Co.

Кардашян у стильному ч/б зявилася в глянці фотомаріо сорренті з instagram i-d

У інтерв'ю Кім говорила про плани на майбутнє, зокрема про своє прагнення довчитися на юристку і допомагати тим, хто потребує допомоги та втратив надію. Про свого поки що офіційного чоловіка, Каньє Веста, жінка ні слівцем не згадала.

Дивися і плач, Каньє

До речі, як пише People, поки Каньє ще плекає надію, що Кім повернеться, остання зробила черговий рішучий крок до розірвання шлюбу. Вона звернулася до суду з проханням надати їй статусу офіційно розлученої особи, відокремивши це питання від інших, що вирішуватимуться довше: розподілу майна, опіки над дітьми тощо.

Кардашян у документі зазначила, що і вона, і Вест "заслуговують на можливість почати будувати свої нові життя", позаяк їхній шлюб уже неможливо врятувати.

Нагадаємо, у Кім уже з'явився молодий та гарячий бойфренд, комік на ім'я Піт Девідсон.

