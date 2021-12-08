"Ікона" Кардашян під час промови на People's Choice Awards несподівано звернулася до Каньє Веста

Телезірка Кім Кардашян, яка вже багато років підкорює модний олімп, отримала премію People's Choice Awards у категорії "Фешн-ікона".

Для виходу вона обрала екстравагантний total black образ від Balenciaga. Однак зовсім не лук вкрав увагу глядачів.

Погляд "ікона" вирішила сховати під темними окулярами фото instagram@topfashiontv

Цікаво, скільки мережива знадобилося для такого образу?

Кім, яка цього року розійшлася з репером Каньє Вестом, згадала колишнього у промові.

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"Дакую, Каньє, що представив мене справжньому світу моди. Я закохалася в нього, і мене надихнули так багато людей. Це видається сном, проте я прокидаюся й одягаю усі ці неймовірні речі...", – сказала вона.

Нагадаємо, після розриву з Каньє зірка реаліті-шоу "Сімейка Кардашян" встигла напустити чуток про роман із 28-річним коміком Пітом Девідсоном. Згодом пару підловили, коли вони трималися за руки у Палм-Спрінгс. Ані Кардашян, ані Девідсон інформацію про стосунки не спростували.

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