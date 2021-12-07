Рік розбитих сердець: Лопес, Кардашян, DziDzio та інші зіркові пари, що розійшлися в 2021

2021-й рік був багатим не лише на народження зіркових малюків та несподівані нові романи, а й на розлучення. Деякі, на перший погляд, міцні та перевірені роками стосунки добігли свого кінця.

Кім Кардашян і Каньє Вест, Дженніфер Лопес і Алекс Родригес, Валід та Ліда Арфуш, Ірина Білик і Аслан Ахмадов цього року приголомшили новинами про розрив.

Дехто з них уже навіть встигли зав’язати нові романи, але про це трохи згодом.

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Американська реалітідіва Кім Кардашян, випиваючи келих шампанського в останні хвилини 31-го грудня, схоже, дала собі рішучу обіцянку кардинально змінити життя в 2021-му році. Подейкували, подружнє життя кралечки з репером Каньє Вестом уже деякий час тріщало по швах. І Кім нарешті наважилася подати на розлучення.

У Кім та Каньє четверо спільних дітей. Двох молодших для зірок виносили сурогатні мами

І хоча артист досі пручається та намагається врятувати шлюб, 41-річна Кардашян про своє рішення, схоже, не жалкує.

Співачка та акторка Дженніфер Лопес заручилася з бейсболістом Алексом Родрігесом іще навесні 2019-го року. Але весілля все відкладалося: то графіки надто щільні, то карантин, то се, то те. Проходивши два роки в наречених, Джей Ло розірвала заручини.

Щоправда, деякий час пара ще старалася налагодити стосунки. Дженніфер та Алекс жаліли дітей, які вже встигли повірити в те, що всі вони стануть великою щасливою сім’єю.

Та зрештою 52-річна Лопес, мабуть, собі подумала: "коняка здохла – злізь" та остаточно розійшлася з Родрігесом.

Співак DziDzio навесні ошелешив фанів, які багато років милувалися їхньою з дружиною Ярославою парою, звісткою про розлучення. Власне, ошелешив він і саму Ярославу, котра не чекала, що чоловік зробить таку публічну заяву.

Slavia та DziDzio були разом 20 років

Як пояснив згодом артист, вони побралися надто юними і не були щасливі як подружжя. І Оля Цибульська, хоч публіка і поквапилася записати її в шльондри та розлучниці, тут зовсім ні до чого.

2021-ий став роком тяжких, але необхідних рішень для ще однієї подружньої пари: співака Олексія "Позитива" Завгороднього та дизайнерки Анни Андрійчук. Пара вже тривалий час мешкала нарізно, але підтримувала романтичні стосунки.

Як висловилася Аня, в якийсь момент вона зрозуміла, що досить "тягнути кота за одне місце". Жінка хотіла дітей, тоді як для Олексія на першому місці була робота.

51-річна співачка Ірина Білик, яка у березні 2016-го спантеличила новиною про одруження з фотографом Асланом Ахмадовим, не менше здивувала звісткою про розлучення у квітні цього року.

Зі сльозами на очах в ефірі телешоу Іра повідомила, що вирішила розійтися з батьком свого молодшого сина Табріза.

Через пандемію коронавірусу Ахмадов дуже рідко навідувався до дружини і сина

Як нині складаються стосунки експари, невідомо, але, можливо, Ірина покаже в мережі, як 8-го грудня Аслан вітатиме сина з 6-річчям.

У вересні цього року одна з найвідоміших блогерок країни Саша Пустовіт струсонула мережу надто відвертим інтерв’ю Маші Єфросиніній. У ньому дівчина не лише повідомила про розлучення з батьком своїх синів Ігорем Пустовітом, а й звинуватила його у погрозах та аб’юзі.

А колись ця пара здавалася ідеальною

Зараз Саша вже постить відео обіймів із загадковим чоловіком та запевняє, що розпочала новий етап свого життя.

Подружжя Валід і Ліда Арфуші збиралися розлучатися багато разів, але ніколи не доходили до реального розриву. І ось, після 20 років стосунків пара таки подали на розлучення. Точніше, подав Валід. А Ліда про це повідомила у мережі.

У Ліди з Валідом троє спільних дітей фото з instagram

Режисер і актор Ахтем Сеітаблаєв теж закінчує 2021 рік розлученням. Вони з продюсеркою Іванною Дядюрою розійшлися після 10-ти років стосунків.

В експодружжя є спільна донька Софія та купа спільних проєктів і фільмів фото пресслужби

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