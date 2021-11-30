Із дітьми поки не знайомить: як розвиваються стосунки Кардашян із новим хлопцем

Роман американської реалітідіви Кім Кардашян та коміка Піта Девідсона, схоже, стрімко набирає обертів. Поки Каньє Вест робить відчайдушні спроби повернути дружину, вона дедалі більше часу проводить із 28-річним кавалером.

На думку джерела People, наближеного до 41-річної кралечки, Піт дедалі більше їй подобається.

Різниця в віці, схоже, не бентежить ні Кім, ні Піта фото з instagram кардашян

"Він - саме те, що потрібно Кім після розлучення - хтось, хто змушує її сміятися, з ким можна весело провести час. Завершення її шлюбу було для неї дуже темним періодом, а Піт - найкращий антидот", - запевнив інформатор.

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Зі слів співрозмовника видання, Девідсон, який живе в Стейтен-Айленді, часто літає до Лос-Анджелесу, щоби побачити Кардашян.

"Він дуже захоплений нею, завжди такий "моя дівчинка" те, "моя дівчинка" се", - зазначило джерело.

Девідсон наполегливо завойовує фігуристу кралю фото з instagram девідсона

Таке ставлення дуже приємне Кім, оскільки вона полюбляє увагу. Тим не менш, зі своїми чотирма дітьми від Каньє нового бойфренда жінка знайомити не поспішає.

Як відомо, Вест не налаштований здаватися. І якщо спочатку його тактикою було просто ігнорувати те, що Кім подала на розлучення, то днями, у своїй відеомолитві з нагоди Дня подяки, артист заявив, що бере на себе відповідальність за всі неправильні вчинки.

"Усе, про що я думаю щодня, це те, як зробити, щоби моя сім'я знову була разом, та як загоїти той біль, якого я завдав", - цитує Каньє видання.

Нагадаємо, Кім і Піт нещодавно вперше показалися разом у Instagram.

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