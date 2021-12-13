Лопес зі сміливим декольте покрасувалася на прем’єрі Аффлека

Американська співачка Дженніфер Лопес та голлівудський актор Бен Аффлек частіше потрапляють під приціли папараці, ніж позують разом на світських заходах.

Цього разу солодка парочка з’явилася разом на червоному хіднику фільму "Ніжний бар", у якому Аффлек зіграв головну роль.

У сукні від Elie Saab фото instagram@justjared

Для виходу Лопес обрала вбрання, що вигідно підкреслило зону декольте, тоді як Аффлек був у пальто.

Нагадаємо, нещодавно "Бенніфер" помітили під час баскетбольного матчу в Лос-Анджелесі. А декількома тижнями раніше їх підловили під час побачення біля одного з ресторанів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Щасливі втрьох: Аффлек, Лопес та Гарнер зустрічатимуть Різдво разом - ЗМІ