Шейк вигуляла сміливе декольте на прем’єру фільму з Купером

35-річну супермодель Ірину Шейк та 46-річного голлівудського актора Бредлі Купера все частіше стали помічати разом.

Вкотре вони підігріли чутки про своє возз’єднання появою на червоному хіднику фільму "Алея жахів", у якому Купер зіграв головну роль.

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Цікаво, що колишні не позували разом. Водночас напередодні в одному з інтерв’ю Купер назвав підтримку Шейк "особливою", повідомляє The Daily Mail.

Актор із партнеркою по фільму Руні Марою. Цікаво, кому так всміхається Бредлі? Не Ірині, часом?

Нагадаємо, 30 листопада актора й модель помітили у Нью-Йорку під час прогулянки із 4-річною донькою Леєю. А кількома тижнями раніше колишні закохані вдвох гуляли Вест-Віледжем, прямуючи до помешкання Бредлі.

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