Шейк вигуляла сміливе декольте на прем’єру фільму з Купером
Четвер, 2 грудня 2021, 17:45
35-річну супермодель Ірину Шейк та 46-річного голлівудського актора Бредлі Купера все частіше стали помічати разом.
Вкотре вони підігріли чутки про своє возз’єднання появою на червоному хіднику фільму "Алея жахів", у якому Купер зіграв головну роль.
Цікаво, що колишні не позували разом. Водночас напередодні в одному з інтерв’ю Купер назвав підтримку Шейк "особливою", повідомляє The Daily Mail.
Нагадаємо, 30 листопада актора й модель помітили у Нью-Йорку під час прогулянки із 4-річною донькою Леєю. А кількома тижнями раніше колишні закохані вдвох гуляли Вест-Віледжем, прямуючи до помешкання Бредлі.
Який ще Купер? Шейк у міні вшкварила тверк із темношкірими парубками
Шейк у романтичних луках осідлала гілку та полежала в воді. ФОТО
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії