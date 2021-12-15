"Я б досі пиячив": Аффлек розповів про причину розлучення із Гарнер

Експодружжя голлівудських зірок Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер неохоче коментували своє розлучення у 2018 році. Однак днями 49-річний актор в ефірі The Howard Stern Show поділився новими подробицями їхніх стосунків.

"Ми б повгризалися одне одному в горло. Я б все ще пив, мабуть. Частково я і пити почав, бо почувався у пастці. Думав, що не можу піти, через дітей, але і щасливим не був. Все, що я робив – це випивав пляшку скотчу і засинав на дивані. А це, як виявилось, не було рішенням", – розповів Аффлек про причини розлучення.

Пара була одружена впродовж 13 років фото instagram@pagesix

Актор наголосив, що вони з Гарнер намагалися виправити все заради дітей. Однак нічого так і не вийшло. Він також згадав, як ЗМІ висвітлювали їхнє розлучення.

"Це була маячня. Правда була в тому, що ми взяли час, аби все обдумати, прийняли рішення… І розлучилися. У нас був шлюб, який не спрацював. Таке трапляється. Вона – та, кого я люблю і поважаю, але з ким я не повинен більше бути одруженим", – зізнався він.

Аффлек підкреслив, що вони з Дженніфер розійшлися у хороших стосунках.

"Чи були у нас моменти напруги? Чи мали ми суперечки щодо опіки? Чи було це складним для нас? … Так. Але в основному це завжди було підкріплено повагою. Я знаю, вона хороша мама. І я завжди сподівався, що вона вважає мене хорошим татом. Бо я знаю, що був ним", – відверто розповів він.

Окремо Бен розповів і про проблеми з алкоголем. Як відомо, актор пройшов курс реабілітації у 2018 році.

"Зцілення від залежності – це страждання. Ти вдосталь страждаєш, потім щось у тобі говорить "З мене досить". Мені дуже пощастило, що досяг цієї точки без втрати найдорожчого у моєму житті. Не кар’єра і гроші, звісно. Мої стосунки з дітьми… Це був найгірший день у моєму житті. Але з того часу, Богом клянуся, я жодного разу не хотів випити знову", – зізнався Аффлек.

Нагадаємо, наразі актор зустрічається з американською співачкою Дженніфер Лопес, із якою був заручений 20 років тому. Пара планує провести новорічні свята разом із дітьми обох від попередніх шлюбів, а також з ексдружиною Аффлека Дженніфер Гарнер.

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