Щасливі втрьох: Аффлек, Лопес та Гарнер зустрічатимуть Різдво разом - ЗМІ

49-річний Бен Аффлек, схоже, планує весело провести Різдво. Подейкують, актор зустрічатиме свята разом з ексдружиною, 49-річною Дженніфер Гарнер і нинішньою дівчиною, 52-річною Дженніфер Лопес.

Звісно, в компанії дітлахів.

Пам'ятаєте часи, коли Аффлек та Гарнер були парою? фото getty images

"Різдво – це все ж про дітей. Незважаючи на те, що вони абсолютні протилежності, їх поєднали діти", - розповів інсайдер виданню Ok! Magazine про стосунки Джей Ло та Гарнер.

Він наголосив, що обидві жінки робитимуть все в інтересах своїх синів та доньок.

"Вони ніколи не стануть найліпшими подругами, але завжди будуть робити якнайкраще для дітей", – сказав інсайдер.

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Як відомо, колишнього подружжя акторів Аффлека та Гарнер троє спільних дітей: 15-річна Вайолет, 12-річна Серафіна та 9-річний Сем. А у Дженніфер Лопес – двійнята від колишнього чоловіка, співака Марка Ентоні: 13-річні Максиміліан та Емма.

Нагадаємо, у цього трикутника давня історія. Аффлек та Лопес зустрічались з 2002-го по 2004-й. Навіть були заручені. А у 2005 актор одружився з Гарнер. Ті розлучились після 13 років шлюбу. Новою сторінкою в житті цього тріо стало воз’єднання "Бенніфер" у 2021. Проте і тут не все так ідеально. Нещодавно пішли чутки, що акторові буцімто вже потрібна передишка в стосунках.

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