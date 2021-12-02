"Я скористався другим шансом": Аффлек уперше прокоментував роман із Лопес

49-річний актор Бен Аффлек, якому нещодавно потрібна була передишка у романі зі співачкою Дженніфер Лопес, виявляється, "радий другому шансу".

Про це актор розповів у нещодавньому інтерв’ю. Зокрема, він назвав стосунки із 52-річною Джей Ло "прекрасними" і наголосив, що вдячний за них.

"Мені в житті дуже пощастило. Я скористався другим шансом… В мене була така можливість і в кар’єрі, і як у людини", – цитує Аффлека Buzzfeed.

Актор впевнений, що за 20 років "перерви" сильно змінився.

"Моє життя зараз – це відображення не просто того, ким я хочу бути, а того, ким я себе відчуваю. Людиною, яка дуже старається і дуже піклується про те, щоб бути чесною, справжньою та відповідальною", – сказав він.

Подробиць возз'єднання "Бенніфер" він не розкрив. Проте, як відомо, помічати колишніх разом почали навесні 2021-го. А остаточно парочка підтвердила свої стосунки знімком пристрасного поцілунку в день народження співачки.

Нагадаємо, Аффлек та Лопес планують великі сімейні канікули на Різдво. За інформацією інсайдерів, вони усі свята проведуть разом із першою дружиною актора Дженніфер Гарнер та дітьми обох від попередніх шлюбів.

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