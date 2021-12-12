17-річна донька Гайді Клум стала котом та фламінго для казахів. ФОТО
Неділя, 12 грудня 2021, 12:10
17-річна донька супермоделі Гайді Клум Лені Олумі продовжує наслідувати мамину кар’єру. Дівчина з’явилася на обкладинці нового номера Harper's Bazaar Kazakhstan.
У фотосеті Лені постає у дуже яскравих образах. Зокрема, фламінго та кота.
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Юна Лені давно марить кар’єрою моделі. Її дебютом став німецький Vogue, на обкладинці якого вона з’явилася разом з мамою.
Нагадаємо, Лені Олумі – донька Гайді та італійського бізнесмена Бріаторе Флавіо, з яким супермодель розійшлася під час вагітності. Тоді Клум почала зустрічатися з музикантом Сілом. Після їхнього весілля чоловік удочерив Хелен і виховав, як рідну доньку.
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