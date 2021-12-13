Корона "Міс Всесвіт"-2021 дісталася 21-річній моделі з Індії

У ніч на 13 грудня в Ізраїлі відбувся фінал конкурсу "Міс Всесвіт"-2021.

Корону виборола 21-річна модель і актриса з Індії Харнааз Каур Сандху.

Це вже третя корона "Міс Всесвіт" для Індії за всю історію конкурсу фото з instagram

Окрім переможниці до ТОП-3 конкурсу також потрапили представниці Парагваю та Південної Африки.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss Universe (@missuniverse)

Українка Анна Неплях, на жаль, не потрапила навіть до ТОП-16, але, судячи з її посту в Instagram, все одно собою пишається і не засмучується.

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Новоспечена володарка корони "Міс Всесвіт"-2021 Харнааз Каур Сандху зростала у родині сикхів. Вона закінчила державний коледж для дівчат і ще в підлітковому віці почала брати участь у конркурсах краси.

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У конкурсі національного костюму Харнааз представляла індійську королеву.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harnaaz Kaur Sandhu (@harnaazsandhu_03)

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