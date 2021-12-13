Корона "Міс Всесвіт"-2021 дісталася 21-річній моделі з Індії
У ніч на 13 грудня в Ізраїлі відбувся фінал конкурсу "Міс Всесвіт"-2021.
Корону виборола 21-річна модель і актриса з Індії Харнааз Каур Сандху.
Окрім переможниці до ТОП-3 конкурсу також потрапили представниці Парагваю та Південної Африки.
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Українка Анна Неплях, на жаль, не потрапила навіть до ТОП-16, але, судячи з її посту в Instagram, все одно собою пишається і не засмучується.
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Новоспечена володарка корони "Міс Всесвіт"-2021 Харнааз Каур Сандху зростала у родині сикхів. Вона закінчила державний коледж для дівчат і ще в підлітковому віці почала брати участь у конркурсах краси.
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У конкурсі національного костюму Харнааз представляла індійську королеву.
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