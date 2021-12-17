Двійнятам Курнікової та Іглесіаса 4 роки: свіжі ФОТО малечі
П'ятниця, 17 грудня 2021, 09:53
Старшим дітям тенісистки Анни Курнікової та співака Енріке Іглесіаса, Люсі та Ніколасу виповнилося 4 рочки. З цієї нагоди зіркова мама поділилася рідкісними фото малих у своєму Instagram.
Схоже, темний колір волосся від Енріке не успадкував жоден із нащадків.
Як відомо, молодша дівчинка, Маша, якій у січні виповниться 2, теж білявка.
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