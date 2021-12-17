Двійнятам Курнікової та Іглесіаса 4 роки: свіжі ФОТО малечі

Старшим дітям тенісистки Анни Курнікової та співака Енріке Іглесіаса, Люсі та Ніколасу виповнилося 4 рочки. З цієї нагоди зіркова мама поділилася рідкісними фото малих у своєму Instagram.

Схоже, темний колір волосся від Енріке не успадкував жоден із нащадків.

40-річна Анна та 46-річний Енріке - багатодітні батьки фото з instagram курнікової

Ніколаса з Люсі потайна пара показує нечасто, зазвичай із нагоди дня народження

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Як відомо, молодша дівчинка, Маша, якій у січні виповниться 2, теж білявка.

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