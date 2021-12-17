"Вони добре вдають ідеальні стосунки": у Рейнолдса та Лайвлі проблеми у шлюбі – ЗМІ

Актори Раян Рейнолдс та Блейк Лайвлі – одна з найміцніших пар Голлівуду. Однак навіть у таких бувають проблеми.

Інсайдер видання Ok Magazine розповів, що у подружжя давно не все гаразд.

"В цілому вони щасливі. Однак це їм коштує великих зусиль і змушує жертвувати дечим. Вони дуже добре вдають ідеальні стосунки. Вони – актори кінець кінцем", – сказав інсайдер.

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За його словами, нещодавня заява Рейнолдса про "перерву в кар’єрі" пов’язана саме з цим. Мовляв, Блейк тисне на нього, адже наразі він мало часу проводить вдома із сім’єю.

Пара навіть буцімто подумує про переїзд до Лос-Анджелеса, що дозволить Рейнолдсу краще поєднувати зйомки й домашні обов’язки.

"Вони обоє хочуть ще дітей. І їм обом подобається ідея усиновлення, але Раян думає, що слід обрати старшу дитину, а Блейк хоче малюка... Ймовірніше за все, це закінчиться її "перемогою", бо його пріоритет – щастя дружини", – сказало джерело.

Нагадаємо, нещодавно Раян Рейнолдс зробив несподівану заяву про припинення участі у зйомках на деякий час. За словами актора, він хоче "пожити, як нормальна людина".

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