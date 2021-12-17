Кейт Міддлтон повторила культовий лук принцеси Діани. ФОТО

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон вкотре повторила один зі знакових образів принцеси Діани.

Для своєї появи у якості ведучої на Різдвяному концерті у Вестмінстері Кейт обрала червоний кардиган із білим принтом від італійського бренду Miu Miu вартістю 1350 фунтів. Він схожий на культовий "джемпер з чорною вівцею" принцеси Діани, повідомляє The Daily Mail.

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Джемпер від британського бренду Warm&Wonderful леді Ді одягала декілька разів на ігри в поло. До речі, зі слів засновниць Джоани Осборне й Саллі М’юір, у принцеси було два светри. Один вона випадково пошкодила під час гри в поло, після чого з палацу прийшов лист із проханням виправити прикрість. Натомість Джонан і Саллі зв’язали для Діани новий.

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Принт із безліччю білих і однією чорною вівцею згодом став настільки знаковим для бренду, що з ним почали випускати й іншу продукцію.

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Нагадаємо, Кейт Міддлтон не вперше повторює образи Діани. Наприклад, при виписці із пологового будинку після народження принца Луї у 2018-му році.

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