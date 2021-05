Міддлтон у Шотландії повторила один із найефектніших луків принцеси Діани. ФОТО

Дружина британського принца Вільяма, Кейт Міддлтон приєдналася до нього в тижневому турі Шотландією. Перший офіційний вихід 39-річної герцогині приголомшив: її яскраво-синій лук - майже копія одного зі вбрань покійної леді Ді.

Як пише Hello!, блейзер, що на Кетрін - це Zara, а спідниця - від бренду Hope.

Імовірно, вибір саме такого одягу був невипадковим. Принцесу Діану Вільям згадав у своїй промові.

Принц говорив про те, що з Шотландією його пов'язує як гіркий спогад - перебуваючи в Балтіморалі, він отримав страшну звістку про загибель матері - так і щасливий.

"Разом із болісним спогадом є й дуже радісний. Бо тут, у Шотландії - в цьому році буде двадцять років - я вперше зустрів Кетрін. Годі й говорити, що місто, де ти зустрічаєш свою майбутню дружину, посідає дуже особливе місце у твоєму серці", - цитує Вільяма People.

Turning Point Scotland are working to break down cycles of crime and addiction — today The Duke and Duchess visited their centre in North Lanarkshire to hear about the vital support that the organisation provides to those facing complex and challenging situations. pic.twitter.com/15NkjY2yn7