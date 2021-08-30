"9 років тримаєш нас у тонусі": Ребрик зачарувала ФОТО своєї доньки-копії

Старша донька актриси Лілії Ребрик та хореографа Андрія Дикого, Діана святкує своє 9-річчя. Заквітчану красуню-іменинницю в ошатній сукні зіркова мама привітала в Instagram.

"З Днем Народження, наша гордість", - написала Ліля.

Діана Дика святкує свій дев'ятий день народження фото з instagram ребрик

"9 років ти вчиш нас бути батьками, тримаєш нас в тонусі🤪 і робиш найщасливішими", - зізналася акторка, закликавши малу йти вперед, мріяти та нічого не боятися, адже мама й тато її завжди підтримають.

Свою довгокосу красуню зіркова мама привітала в мережі

До слова, торік Діана вмовила батьків на омріяне цуценя, і Дикі "породичалися" з Настею Каменських.

Викапана Ліля, згодні?

Як відомо, в Лілі з Андрієм є ще менша донька Поліна.

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