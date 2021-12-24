Жодних істерик та скандалів: 25-річний нардеп Юраш оголосив про розлучення

Наймолодший депутат Ради Святослав Юраш розлучається з матір’ю свого сина, Софією Юраш.

Про це 25-річний парламентар та його вже ексдружина обидва написали у Facebook.

Причому Юраш також зауважив, що хоче зробити усе можливе, аби син залишився з ним. Як виявилося, дворічний малюк живе саме з татом.

У свою чергу Софія Юраш зазначила, що вони зі Святославом розійшлися без скандалів та сварок і залишилися хорошими друзями. Просто зрозуміли, що тепер їх пов'язує тільки почуття обов'язку і більше нічого.

Софія і Святослав почали зустрічатися ще зовсім юними фото з facebook

Нагадаємо, Святослав і Софія Юраш повінчалися у червні 2019-го року у Константинополі.