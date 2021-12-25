Зіркове Різдво: пухнастий фемілі-лук Кардашян, Лонгорія без мейкапу та "фотоневдача" Болдуїнів

25 грудня у світі відзначають Різдво за григоріанським календарем. Зазвичай підготовка до нього триває довше, ніж саме святкування. І традиції зустрічати свято у родинному колі дотримуються практично всі.

У сімействі Болдуїнів, наприклад, влаштували справжнісіньку зустріч із Сантою. Дружина актора Хіларія намагалася сфотографувати цей момент, проте змусити позувати 6-х дітей – місія практично неможлива. Впорався лише Санта.

"Реальність і… ну, ви знаєте, і реальність. Це найкраще, що ми могли отримати від цієї банди. Любові вам від нашої родини", – підписала знімки вона.

А от Гвен Стефані поділилася фото свого святкового мейкапу. Співачка побажала всім щасливого Різдва і продемонструвала "цукеркові" губи.

Мабуть на Різдво співачка таки працювала фото instagram@gwenstefani

З Кардашянами серйозністю щодо різдвяних фотосесій може конкурувати лише королівська родина. Кім полюбляє зібрати всіх й наробити сімейних кадрів, однак цього року вже без Каньє Веста.

Дрескод не порушив ніхто фото instagram@kimkardashian

Із фотосетами у Кардашянів краще, ніж у Болдуїнів

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Кетрін Зета Джонс привітала підписників атмосферним відео. Акторка побажала усім щастя, любові та показала різдвяну ялинку.

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А от Брук Шилдс у Святвечір займалася пакуванням подарунків. Схоже, у якості презенту модель обрала шинку, про що сама написала під відео.

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Акторка Єва Лонгорія, яка днями показала, як виглядає спекотне каліфорнійське Різдво, також привітала зі святом. Зірка попозувала коло ялинки у піжамі разом із сином.

Співачка Мерая Кері навпаки "пірнула" у сніг. Напередодні Різдва зірка разом із родиною бавилася на засніженому ґанку, робила "янголів" і вітала всіх зі святом.

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Хтось у піжамі, а Кері у Balmain фото instagram@mariahcarey



Німецька супермодель Гайді Клум відзначила Різдво із 4-ма дітьми, чоловіком Томом Кауліцом і його братом Білом. У якості фемілі-луку – однакові піжами та іменні різдвяні шапочки.

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