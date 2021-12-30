Як уникнути новорічного похмілля: Павло Зібров поділився перевіреним лайфхаком

Співак Павло Зіблов дав пораду, як святкувати Новий рік, щоби ранок 1-го січня не був недобрим. Про свої кулінарні та алкогольні плани артист розказав за лаштунками концерту "Музична платформа".

"Мені здається, у нас все традиційно: Олів’є ріжемо, але з домашніми продуктами, навіть горошок зі свого городу, має бути ікра червона і чорна, а також смачна рибка. Все смачне! З’їмо, не з’їмо, але все має бути!" - поділився Зібров.

Павло Зібров поганого не порадить! фото з instagram зіброва

А от проводжати 2021-ий рік та зустрічати 2022-ий Павло Миколайович, схоже, збирається не шампанським.

"Треба пити одну річ! Почав пити горілку – пий її. Не слід мішати. Це дійсно дієвий, перевірений спосіб", - запевнив артист.

Нагадаємо, Зібров не приховує, що в його житті був темний період, коли він серйозно "сів на стаканчик".

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