"Мій спорт - це більярд і карти": 64-річний Зібров розказав, як позбувся зайвих кіло

Співак Павло Зібров зізнався, що його улюблений вид спорту - це робота на городі. Саме завдяки їй артистові вдалося зберегти добру фізичну форму під час карантину.

Про своє хобі 64-річна зірка розказав за лаштунками шоу "Співають всі!".

"Я це люблю. Мені це цікаво. Це моє рідне, якщо посадиш, ростиш та доглядаєш за цим всім – воно стає, як твоя рідна дитина. Я – сільський хлопець, у мене був великий город, великий садок, кури та все інше, тому для мене це не проблема", - поділився Зібров.

Павло Зібров не лише друзів розумів, а і города вмів копати фото з instagram зіброва

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"Можливо, набрав пару кілограм, але одразу скинув, працюючи на городі. Спеціальних програм у мене немає. Мій спорт – це більярд і карти. А ще я кручу дискотеку. Ми назвали її в мою честь і крутимо мої пісні та світові хіти 80-их", - зазначив він.

Нагадаємо, серед фанатів "агрофітнесу" чимало зірок, наприклад, Ірина Федишин, Камалія та навіть Опра Вінфрі.