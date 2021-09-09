"Підкаблучник" Зібров розповів про 27-річний шлюб без криз та нечасті зустрічі з сином

Співак Павло Зібров, який уже 27 років живе в щасливому шлюбі зі своєю дружиною Мариною, розказав, як їм вдалося уникнути криз у стосунках.

А ще артист пояснив, чому рідко бачить свого сина Сергія від першого шлюбу, хоча завжди готовий йому допомогти.

Про особисте зайшла мова в його інтерв'ю DOROTYE.

Уперше Зібров одружився зі своїм першим коханням. Від того короткого шлюбу народився син фото з instagram зіброва

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Зі слів Павла, первісток, якому вже 39 років, узагалі не спілкується зі своєю сестрою Діаною.

"Коли були менші, Сергій до нас приходив. Коли в школі навчався, коли студентом був... Потім все. Він оженився давним-давно. Своя сім'я, чесно кажучи - відрізаний ломоть", - зазначив Зібров.

"У мене своя сім'я. (Багато) своїх гастролей, своїх проблем, своїх тем, що ходити в гості до сім'ї свого сина від першого шлюбу в мене немає часу і великої охоти", - зізнався співак, в якого від Сергія вже є двійко онуків.

Як розказав Зібров, перша дружина Тетяна покинула його, коли синові було 2 рочки, бо закохалася в іншого. Жінка працювала викладачкою та закрутила роман зі своїм студентом, поки чоловік служив у армії.

"Був період 7-8 місяців, де я сів на стаканчик. Тяжко було. Коли кидають, ти любиш, а тебе розлюбили, це така образа: "як же ж можна мене розлюбити?", а як же дитя, а як же сім'я", - пригадав артист той темний період свого життя.

Павло з Мариною одружені вже 27 років

Тоді Павло Зібров і не здогадувався, що доля приготувала йому подарунок: зустріч із Мариною. Як присягається співак, за всі спільні роки в них із коханою були максимум "сварочки", та й то через роботу.

"Не було ніяких криз. Ніяких... Ми вже дорослі люди, мені було 37, Маринці 35, коли ми побралися. І перший шлюб її не склався, і перший шлюб мій не склався. Слава до мене прийшла вже в 30 років, коли я вже був доросла людина, а не те що в 18-20 років я "звєзда" і не знаю, що робити...У нас досвід був, і це якраз нам допомогло, що ми нормально відносилися одне до одного, і якщо якісь суперечки чи що, ми їх вирішували за столом переговорів за 5 хвилин", - пояснив він.

Артист не заперечує, що він у родині "підкаблучник".

"Мені так вигідніше просто жити. Краще жити під каблуком - захист в мене такий, криша. В мене вони (дружина та донька) заправляють усім. Моє завдання - створити їм хороші, комфортні умови. А якщо вони будуть щасливі, то я буду купатися як вареник. Зроби жінку щасливою, і вона зробить щасливим тебе", - поділився мудрістю Зібров.

Нагадаємо, в 2019-му році Павло з Мариною повторили своє весілля.

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