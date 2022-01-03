Зеленський у товаристві сонних собак показав своє перше тренування після Нового року
Понеділок, 3 січня 2022, 11:05
Президент Володимир Зеленський натякає, що всім нам час уже виходити з режиму доїдання олів'є і вертатися до здорового способу життя та спорту.
Своє перше тренування в 2022-му році керманич зазнімкував для Instagram. Компанію йому склали песики, Петя і Нора.
"Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає. Так виглядає перше тренування після Нового року. Усім бадьорого ранку!", - побажав Зеленський.
Нагадаємо, свого часу президент зізнавався, що дуже любить фастфуд, смажену картопельку та котлети.
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