Зеленський у товаристві сонних собак показав своє перше тренування після Нового року

Президент Володимир Зеленський натякає, що всім нам час уже виходити з режиму доїдання олів'є і вертатися до здорового способу життя та спорту.

Своє перше тренування в 2022-му році керманич зазнімкував для Instagram. Компанію йому склали песики, Петя і Нора.

фото з instagram зеленського

"Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає. Так виглядає перше тренування після Нового року. Усім бадьорого ранку!", - побажав Зеленський.

Нагадаємо, свого часу президент зізнавався, що дуже любить фастфуд, смажену картопельку та котлети.

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