Зеленський у вишиванці та шортах виконав улюблену вправу. ВІДЕО

Президент Володимир Зеленський, який періодично демонструє в мережі свої тренування, вирішив приєднатися до спортивного челенджу.

Вбраний у вишиванку, керманич виконав відтискання на брусах.

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Нагадаємо, Зеленський запевняє, що хоч за паспортом йому 43, почувається він на 30 років.

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