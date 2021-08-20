Зеленський у вишиванці та шортах виконав улюблену вправу. ВІДЕО

20 серпня 2021, 16:19

Президент Володимир Зеленський, який періодично демонструє в мережі свої тренування, вирішив приєднатися до спортивного челенджу.

Вбраний у вишиванку, керманич виконав відтискання на брусах.

Нагадаємо, Зеленський запевняє, що хоч за паспортом йому 43, почувається він на 30 років.

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