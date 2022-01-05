"Шум" гурту Go_A визнали однією з найкращих пісень за всю історію Євробачення
Середа, 5 січня 2022, 11:31
Пісня українського гурту Go_A "Шум", із якою вони боролися за перемогу на Євробаченні у 2021-му, увійшла до трійки найкращих композицій за версією фанів конкурсу.
Про це повідомили на офіційному сайті радіо Eurovision Song Contes Radio. Перше місце посіла пісня Euphoria шведської співачки й переможниці конкурсу у 2012-му році Loreen.
Другу ж сходинку зайняв італійський гурт Måneskin із композицією Zitti E Buoni.
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З українських представників до топ-250 увійшли також Джамала "1944" – 14 місце, Вєрка Сердючка Dancing Lasha Tumbai – 72 місце, Руслана "Дикі танці" – 78 місце.
Ані Лорак із композицією Shady Lady зайняла 108 сходинку, а пісня Світлани Лободи Be My Valentine – 243 місце.
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