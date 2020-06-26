Джамала зіграла себе у фільмі Netflix про Євробачення
26 червня стрімінгова платформа Netflix випустила фільм власного виробництва під назвою "Євробачення: Історія вогненної саги".
Це комедія, знята американським режисером Девідом Добкіним за сценарієм Ендрю Стіла та Вілла Феррелла. І у стрічці зіграла переможниця Євробачення-2016 Джамала.
Співачка грала саму себе і виконала сольну партію партію в одному з ключових музичних номерів фільму.
Головні ролі в комедії грають голлівудські зірки Вілл Феррелл, Рейчел Макадамс, Пірс Броснан, Ден Стівенс і Демі Ловато. В основі сюжету історія двох ісландських виконавців Ларса і Сігріт, яким випав шанс представити свою країну на Євробаченні.
На своїх сторінках у соцмережах Джамала поділилася враженнями від участі у зйомках.
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Как я снялась в фильме Netflix, или как затусила с Виллом Фереллом и Рэйчелл МакАдамс!🤪😂 ⠀ В июле прошлого года я получила письмо приблизительно такого содержания: «Дорогая Джамала! Мы снимаем фильм о Евровидении. Мы очень хотели бы, чтобы ты приняла в нём участие, ведь ты душа и сердце Евровидения». И подпись: Дэвид Добкин и Уилл Феррелл. Серьёзно? Меня приглашает сниматься режиссер фильмов «Незваные гости» и «Шанхайские рыцари» Дэвид Добкин и король комедии Уилл Феррелл? Вот это событие! ⠀ На съемках меня впечатлило всё, начиная с бережного отношения к зелёным зонам возле локации до количества задействованных в продакшне людей и профессионализма съемочной группы. Когда я впервые зашла в старинный замок, где снимали мою сцену, мне показалось, что я попала в сказку! Всё выглядело потрясающе. И актёры, и массовка были настолько красивые, что невозможно было отвести глаза. Оператор Дэнни Коэн (кстати, номинант на «Оскар»!) и режиссер Дэвид Добкин очень подробно объясняли, что они хотят видеть в кадре. Позже я познакомилась с Уиллом Ферреллом, нереальной Рэйчелл Макадамс (обожаю «Дневник памяти») и известным красавчиком Дэном Стивенсоном. ⠀ Представьте себе, захожу в гримерку и первое, что слышу - “When strangers are coming”.... Дэн начинает петь “1944”! А Рэйчел подходит, жмет руку и говорит, что очень рада познакомиться со мной. Конечно, я понимаю, что у них принято говорить коллегам приятные вещи, но я все равно не могу вам передать мои эмоции в тот момент! Сниматься в этом фильме было огромным удовольствием. ⠀ Запомнилась и встреча с самыми яркими участниками Евровидения разных лет. Моя любимая @loreenofficial, @elinanechayeva, с которой после съёмок мы обошли всю Оксфорд стрит в поисках игрушки для Эмира, душевный Рыбак, озорная и смешная @nettabarzi... Когда мы все собрались, это было похоже на встречу выпускников. Очутиться в такой компании было очень круто и душевно! И да, конечно, мы должны были встретиться все на красной дорожке в красивых платьях на премьере, но... в этом году «река меняет русло» ⠀ «Евровидение: История огненной саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) уже на @netflix! Приятного просмотра 😘 ⠀ #netflix #EurovisionMovie
Нагадаємо, тиждень тому 36-річна Джамала народила другого синочка.