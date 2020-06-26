Джамала зіграла себе у фільмі Netflix про Євробачення

26 червня стрімінгова платформа Netflix випустила фільм власного виробництва під назвою "Євробачення: Історія вогненної саги".

Це комедія, знята американським режисером Девідом Добкіним за сценарієм Ендрю Стіла та Вілла Феррелла. І у стрічці зіграла переможниця Євробачення-2016 Джамала.

Співачка грала саму себе і виконала сольну партію партію в одному з ключових музичних номерів фільму.

Джамалу запросили знятися у фільмі, бо вона "душа і серце Євробачення"

Головні ролі в комедії грають голлівудські зірки Вілл Феррелл, Рейчел Макадамс, Пірс Броснан, Ден Стівенс і Демі Ловато. В основі сюжету історія двох ісландських виконавців Ларса і Сігріт, яким випав шанс представити свою країну на Євробаченні.

Джа з учасниками конкурсу різних років і країн

На своїх сторінках у соцмережах Джамала поділилася враженнями від участі у зйомках.

Нагадаємо, тиждень тому 36-річна Джамала народила другого синочка.