"2022-ий, не будь курвою!": ФОТО Шарліз Терон, у якому весь настрій початку року

Усі ми намагаємося бадьоро та з позитивом дивитися в 2022-ий рік, але не у всіх виходить. Наприклад, у актриси Шарліз Терон - поки ні.

Промовисте фото з донькою Огаст вона опублікувала у своєму Instagram.

Настрій дня: Шарліз Терон. А як у вас? фото з instagram терон

"Новий рік, енергії так само. Ну ж бо, 2022-ий, не будь курвою!", - попросила зірка.

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Песикам актриси 2022-ий теж поки не дуже...

Нагадаємо, навпаки, оптимістичним мемом нового року стала співачка Майлі Сайрус.

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