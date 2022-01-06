"2022-ий, не будь курвою!": ФОТО Шарліз Терон, у якому весь настрій початку року
6 січня 2022, 11:58
Усі ми намагаємося бадьоро та з позитивом дивитися в 2022-ий рік, але не у всіх виходить. Наприклад, у актриси Шарліз Терон - поки ні.
Промовисте фото з донькою Огаст вона опублікувала у своєму Instagram.
"Новий рік, енергії так само. Ну ж бо, 2022-ий, не будь курвою!", - попросила зірка.
Нагадаємо, навпаки, оптимістичним мемом нового року стала співачка Майлі Сайрус.
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