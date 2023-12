Майлі Сайрус, із якої під час виступу злетів топ, стала оптимістичним мемом 2022-го

Американська співачка Майлі Сайрус ледь не оконфузилася під час новорічного виступу в Маямі. Коли артистка виконувала свій хіт "Party in the USA", з неї почав звалюватися її сріблястий топ.

Майлі не розгубилася і притримала його руками, продовжуючи співати. Буквально на мить відійшовши за лаштунки, зірка повернулася в яскраво-червоному жакеті на голе тіло. Пісні вона не перервала.

Те, як блискуче Сайрус упоралася з халепою, зробило її мемом початку року.

"Майлі Сайрус, яка співає попри конфуз із убранням - саме та наполегливість, якої ми всі потребуємо в 2022-му році", - пишуть у Twitter.

"Якщо ми всі сприйматимемо наші невдачі так само круто, як Майлі цю халепу з одягом, це дійсно може бути годящий рік", - коментують користувачі соцмережі.

Miley Cyrus playing thru a wardrobe malfunction and coming back to hit the chorus of Party in the USA is a good start to 2022. pic.twitter.com/H71ZfD77M2