Майлі Сайрус, із якої під час виступу злетів топ, стала оптимістичним мемом 2022-го
Американська співачка Майлі Сайрус ледь не оконфузилася під час новорічного виступу в Маямі. Коли артистка виконувала свій хіт "Party in the USA", з неї почав звалюватися її сріблястий топ.
Майлі не розгубилася і притримала його руками, продовжуючи співати. Буквально на мить відійшовши за лаштунки, зірка повернулася в яскраво-червоному жакеті на голе тіло. Пісні вона не перервала.
Те, як блискуче Сайрус упоралася з халепою, зробило її мемом початку року.
"Майлі Сайрус, яка співає попри конфуз із убранням - саме та наполегливість, якої ми всі потребуємо в 2022-му році", - пишуть у Twitter.
"Якщо ми всі сприйматимемо наші невдачі так само круто, як Майлі цю халепу з одягом, це дійсно може бути годящий рік", - коментують користувачі соцмережі.
Miley Cyrus playing thru a wardrobe malfunction and coming back to hit the chorus of Party in the USA is a good start to 2022. pic.twitter.com/H71ZfD77M2— Adam Graham (@grahamorama) January 1, 2022
Власне, дехто зазначає, що зухвала Сайрус за свою музичну кар'єру стільки разів оголювалася, що навіть якби той топ і звалився додолу, це не вибило би її з сідла.
Нагадаємо, наприкінці року мережу підірвала - в хорошому сенсі - співачка Лана дель Рей, яка з'явилася на урочистій церемонії в супернедбалому та недорогому луці.
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