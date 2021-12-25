Тимошенко у дизайнерській вишиванці побажала радісних свят
25 грудня 2021, 12:40
Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко доєдналася до різдвяних привітань.
У своєму Instagram депутатка побажала всім радісних свят.
"Нехай все буде добре, нехай збуваються мрії!", – написала вона.
Свої привітання Тимошенко проілюструвала знімком, на якому позує у сукні-вишиванці від української дизайнерки Юлії Магдич.
До речі, у схожій сукні Катя Осадча нещодавно похрестила 4-місячного сина Данила.
Нагадаємо, Юлія Тимошенко не цурається носити одяг як від українських брендів, так і світових. Нещодавно, наприклад, її помітили у Раді в пальто від Dolce&Gabbana.
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