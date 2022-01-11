"Гендер не має значення": донька Різ Візерспун натякнула на свою бісексуальність
22-річна донька акторки Різ Візерспун активно веде свої соцмережі. Зокрема, в Instagram дівчина днями спілкувалася із підписниками.
Один із них поцікавився у дівчини про її сексуальну орієнтацію. Мовляв, хто подобається: "хлопці чи дівчата?".
Ава не стала ігнорувати питання, і відповіла прямо.
"Мене приваблюють люди… Гендер не має значення", – лаконічно написала вона.
Відкритість до експериментів та пошуки ідентичності – нерідкість серед дітей знаменитостей. Наприклад, донька голлівудського актора Вілла Сміта заявила, що вона – поліаморка. Це означає, що Віллоу та її партнер або партнерка можуть мати стосунки з іншими людьми.
Нагадаємо, Аву часто порівнюють із зірковою матусею і навіть жартома називають "сестрою", а не дочкою. Однак, зі слів самої Візерспун, це її анітрохи не бентежить.
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