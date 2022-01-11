Нуль спорту, паста і піца: Джамала розказала, як підтримує форму після схуднення на 10 кіло

Минулого року співачка і мама двох малюків Джамала рішуче оголосила про намір схуднути на 10 кілограмів.

Зірка проконсультувалася з дієтологом, здала необхідні аналізи та почала нове життя – зі спортом та здоровим харчуванням.

На початку нового року Джамала вирішила підбити підсумки свого експерименту та розказати, як тепер підтримує форму.

"Отже, рік минув з моменту, коли я зробила перший пост, присвячений "новим правилам". Опублікувала добірку з аналізами та розкладом", - написала Джа в Instagram.

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За словами співачки, вона собі нічого не зобороняла. Лише змінила своє ставлення до харчування.

"Переважно всі дієти закінчуються зривом. Часто кілограми навіть після класного результату не тільки повертаються, а й множаться. Я на березі вирішила, що мене дратує слово дієта, тож зайвий раз його уникала", - наголосила Джамала.

Однак попри відносну "свободу" режиму харчування, є і деякі чіткі правила.

"Сьогодні, якщо мені хочеться (а мені постійно хочеться) піцу, пасту, бургер, я їм їх, але в першій половині дня. Ідеальне комбо м'ясо + тісто? В першій половині дня", - поділилася співачка.

Джамала не сидить на дієті, але дотримується правил у харчуванні

Ранок Джамала завжди починає з двох яєць, половинки авокадо, хлібця з безлактозним сиром, огірка та кави без молока і цукру.

Не відмовляє собі зірка і в солодощах. Джамала надає перевагу шоколаду із вмістом 75% какао-бобів або може з'їсти шматочок торту не пізніше за 14 годину.

"Після "Танців з зірками" та сезону концертів я не займаюсь спортом. Спорту – нуль. Тож і у харчуванні намагаюсь менше собі дозволяти. Але я дуже активна, просто повірте", - запевнила артистка.

Під час "Танців" співачці не було коли займатися спортом, але після них вона також не повернулася до тренувань фото з instagram

Джамала розпочинала свій шлях до схудення у вазі 69 кг. Нові правила привели співачку до позначки в 57 кг, як у її студентські роки.

"Сьогодні, після свят, я важу 58-59 кг (привіт, салати з картоплею та морквою, які мені не рекомендовані, а разом з ними - борошно, молочні вироби, червоне м‘ясо і, звісно, солодке)", - зізналася Джамала.

"Головний висновок – важливо тримати баланс шкідливого і корисного", - підвела підсумки зірка.

Нагадаємо, раніше 38-річна Джамала хвалилася, що її метаболічний вік становить 22 роки.