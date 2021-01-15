Джамала вирішила скинути 10 кіло та показала свою дієту

Новорічні свята закінчилися, і співачка Джамала вирішила сісти на дієту.

Зірка, яка влітку минулого року стала мамою вдруге, згадала часи, коли важила 59 кілограмів, та націлилася саме на цю цифру.

Тож Джамалі, котра зараз важить 69, треба скинути цілих 10 кіло. І робитиме вона це публічно, показуючи свою дієту та спортивні навантаження у мережі.

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