"Наджорстокий удар по чоловічому его": Андре Тан порадив дружинам, яких слів не варто казати
Дизайнер Андре Тан, який торік розлучився зі своєю дружиною Аліною Харечко, вирішив своїми порадами допомогти врятувати бодай чиїсь стосунки. Він розповів жінкам, яких слів їм краще не вживати в розмовах із коханими. Та докладно пояснив, чому.
Повчальний допис - "Фрази, які чоловіки бояться почути від дружин" - 39-річний Андре розмістив у Instagram.
"Краще би ти подарував..." Повірте, найстрашніше для чоловіка - коли жінка не цінує його зусилля! Тому краще спочатку подякуйте за подарунок, навіть якщо ви йому не так уже й раді. Визнаємо, нам дійсно важливо бути переможцями. Спочатку висловіть вдячність, а вже потім якось згадайте, який варіант подарунка порадує вас більше", - зазначив Тан.
"Мій колишній ніколи би так не зробив." Порівняння чоловіка/партнера з колишніми або героями голлівудських фільмів, призведе до того, що він почне сумніватися, чи кохаєте ви його. Це наджорстокий удар по чоловічому его!", - попередив він.
Окрім цього, дизайнер радить уникати висловів "ти ніколи не..." і "так, але...".
"А пригадуєш, як ти..." Про який би проступок чи помилку не йшла мова, якщо ви вже пробачили, лишіть похибку в минулому. Часто чоловікам здається, що їх постійно переслідує минуле, адже їхні дружини не забувають жодної зробленої раніше помилки. Краще м'яко критикуйте моменти в теперішньому: так більше шансів, що чоловік замислиться та змінить свою поведінку", - поділився Тан.
Нагадаємо, в краху свого шлюбу Андре вважає винними і себе, і Аліну. На його думку, якби вони працювали над стосунками, їх би вдалося зберегти. Як відомо, в експодружжя є спільна донька Соня.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Андре Тан про причини розлучення та зміни в своєму житті: Я втратив сім'ю, але знайшов себе