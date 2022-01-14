Дорофєєва без макіяжу закликала не сумніватися в собі

31-річна співачка Надя Дорофєєва, яка відпочиває у Мексиці разом зі своїм чоловіком-музикантом Володимиром Дантесом, згадала, як завжди була не впевнена в собі.

Надя закликала своїх підписників не повторювати її помилку, не порівнювати себе з іншими і завжди вірити в свої сили.

"Ти завжди вважала, що інші кращі, ніж ти…", - звернулася Дорофєєва сама до себе.

"Нещодавно мати нагадала мені, як я приїжджала на вокальні конкурси і щоразу на саундчєках зі мною ставалася паніка. Та дівчинка має більш виграшну пісню, в іншої більший діапазон, третя має кращий костюм, четверта дуже гарна. І всі вони краще за мене, мамо", – зізналася Дорофєєва.

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Надя не схожа на людину, яка сумнівається у собі фото з instagram

Не зважаючи на установки і невпевненість у собі, Надя завжди перемагала і вважала, що їй просто "пощастило".

"Іноді мені здається, що саме завдяки цим сумнівам я не вважаю мільйони підписників, переглядів, концертів, зйомок, рекламних кампаній – своїм досягненням. Ніби все це не належить мені", - написала співачка.

Дорофєєва під час відпочинку ділиться з підписниками сокровенним

Дорофєєва також закликала не порівнювати себе з іншими і обов’язково діяти.

"Поки ми думаємо, що гірші за інших – вони не запарюються і просто намагаються хоч щось робити. Повірте – це вже пів успіху,"- замотивувала Надя.

"Я, зізнаюся, досі не позбулася звички вважати себе "гіршою за інших". Звичайно, я над собою працюю і хочу сказати всім, хто читає цей пост і бачить в ньому себе - Харе! На мою думку, ми класні. Всі ми!" - підсумувала артистка.

"Всі ми класні", - каже Надя, і в нас нема причин їй не вірити

Попри невпевненість у собі, Дорофєєва виглядала досить яскраво в шкільні роки. Майбутня співачка світила голим животом у зухвалих топах та навіть мала татуювання.