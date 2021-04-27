"Хєрак, що це таке?": Дорофєєва насмішила своїми шкільними ФОТО

Вівторок, 27 квітня 2021, 14:30

Виявляється, співачка Надя Дорофєєва, коли навчалася в школі, вже світила голим животом у зухвалих топах та навіть мала татуювання. 

Момент цього перетворення з цяця-дівчинки на бунтівне дівчисько зірка показала в Insta-сторіз, знайшовши архівні фото з подружкою.

 
Дорофєєва поділилася своїми шкільними фото
скріншоти з insta-сторіз дорофєєвої 

"Що могло статися? От були дві симпатичні дівчинки маленькі, ось Катя, моя подружка, ось я.... І потім херак, що це таке, о боже мій?", - емоційно вигукнула Надя в відео.

 
Ось така була Надійка

Нагадаємо, заводити власних діточок Дорофєєва та її чоловік Володимир Дантес поки не готові.

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