"Хєрак, що це таке?": Дорофєєва насмішила своїми шкільними ФОТО
27 квітня 2021, 14:30
Виявляється, співачка Надя Дорофєєва, коли навчалася в школі, вже світила голим животом у зухвалих топах та навіть мала татуювання.
Момент цього перетворення з цяця-дівчинки на бунтівне дівчисько зірка показала в Insta-сторіз, знайшовши архівні фото з подружкою.
"Що могло статися? От були дві симпатичні дівчинки маленькі, ось Катя, моя подружка, ось я.... І потім хєрак, що це таке, о боже мій?", - емоційно вигукнула Надя в відео.
Нагадаємо, заводити власних діточок Дорофєєва та її чоловік Володимир Дантес поки не готові.
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